Порту объявил заявку на матч Лиги чемпионов с Шахтером
Главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау выбрал игроков, которые отправились в Гамбург на матч Лиги чемпионов против "горняков".
В заявку Порту вошли 22 футболиста, сообщает пресс-служба вице-чемпиона Португалии.
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К слову, из-за дисквалификации команде не помогут бразильский полузащитник Пепе и голкипер Гонсалу Рибейру, а Дэнни Намасо, Иван Маркано и Эванилсон пропустят игру из-за травм.
Вратари: Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш.
Защитники: Фабиу Кардозу, Пепе, Давид Карму, Зайду Сануси, Хорхе Санчес, Вендел, Жоау Мариу.
Полузащитники: Стивен Эустакио, Марко Груич, Нико Гонсалес, Иван Хайме, Андре Франко, Алан Варела, Ромариу Баро.
Нападающие: Мехди Тареми, Франсишку Консейсау, Вандерсон Галену, Фран Наварро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржес.
Напомним, поединок Шахтер – Порту состоится во вторник, 19 сентября. Начало встречи в 22:00.
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