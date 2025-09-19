Порту подтвердил приход экс-вингера Интера и ряда других клубов Яна Карамо на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 1 год, а выступать ивуариец будет под 75-м номером. Последним клубом Карамо был Торино, который он покинул в июле, когда подошло к концу их сотрудничество.

Заметим, что Ян является воспитанником французского Кана, также успел поиграть за Интер (18 матчей, 1 гол), Парму, Бордо, Карагюмрук и Монпелье.