Порту не проигрывает в чемпионате 500 дней
Порту остается единственной командой в европейских топ-дивизионах, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного матча. "Драконы" за 26 туров чемпионата потеряли всего 8 очков.
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Более того, Порту не знает поражений в Примейре уже 500 дней (54 матча). Последний проигрыш датирован октябрем 2020 года – команда на выезде уступила Пасуш де Феррейре.
В других турнирах ситуация не столь приятная. Порту вылетел из Кубка Португалии и Кубка лиги, а также не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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