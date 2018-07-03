Порту может перехватить Гедеса у Шахтера

Агент нападающего Палмейраса Рожера Гедеса, которым интересуется Шахтер, проведет переговоры с Порту

Агент бразильского футболиста Рожера Гедеса Пауло Питомбейра отправился в Португалию, чтобы оформить переход своего клиента в Порту, сообщает Globo Esporte.

Шахтер предложил 7 млн евро за Рожера Гедеса

Палмейрас, которому принадлежат 25% прав на футболиста, получит за трансфер 7 миллионов евро. 5% от этой суммы достанется Атлетико Минейро, где сейчас выступает Гедес на правах аренды.

Шахтер борется за Гедеса до последнего. Донецкий клуб гарантировал такие же условия и по трансферу, и по зарплате, так что сейчас окончательное решение остается за футболистом. В ближайшее время Гедес, после разговора с агентом, сделает выбор.