Порту может перехватить Гедеса у Шахтера

ЧМ 2018 — 14:12 8
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Навалка покинет сборную Польши после провала на ЧМ-2018
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Топ-20 фото фанатов и болельщиц 18-го дня ЧМ-2018: очаровательные бразильянки, слезы Мексики и аккуратные японцыЧМ 2018 — 12:43 217
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Реал мог предложить за Неймара 310 млн евро – клуб сделал официальное заявлениеИспания — 11:06 292
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Ювентус предложил Роналду контракт с зарплатой 30 млн евроИспания — 10:57 461
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"Королева ЧМ-2018" – жена Варди раскрыла сексуальный секрет успеха сборной Англии и потроллила россиянЧМ 2018 — 09:00 935
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