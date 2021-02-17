Нынешняя 1/8 финала Лиги чемпионов радует очень равными парами, и неудивительно – 15 из 16 участников плей-офф являются выходцами из топ-5 чемпионатов. Исключением стал только Порту, который вышел из группы с Манчестер Сити и наткнулся на Ювентус. Конечно же, в фавориты записали туринцев, однако "бьянконери" не стоит открывать шампанское до игры. "Драконы" могут удивить.

Во-первых, в Порту все очень неплохо с обороной и голкипером – на групповом этапе подопечные Сержиу Консейсау пропустили всего три гола, став лучшей командой по этому показателю. Во-вторых, португальцы в родных стенах сдержали Манчестер Сити, а в чемпионате на "Драгау" была бита Бенфика. Правда, с англичанами хозяевам невероятно повезло (Диаш, например, не попал в пустые ворота), а нынешняя Бенфика идет только четвертой в Примейра. В конце концов, стоит отметить и главного тренера – Сержиу Консейсау летом сватали в Интер на место Антонио Конте, когда тот скандалил с руководством.

Словом, португальский коллектив весьма симпатичный, но в плей-офф Лиги чемпионов он подходит в смутной форме. В родном чемпионате "драконы" проигрывают Спортингу уже десять очков, а в последних четырех матчах они расписали четыре ничьи (две с Брагой + Боавишта и Белененсеш). Так, соперникам очень сильно фартило с двумя удалениями в составе Порту и голами на 90 + 12-й минуте, однако ноль побед в четырех матчах – это уже даже не тенденция, а система. Порту выглядит слишком нестабильно для того, чтобы прогнозировать благоприятный исход с Ювентусом.

Впрочем, и от нынешнего Юве можно ожидать всего. Так, за последний месяц подопечные Андреа Пирло трижды сыграли с Интером – в Серии А туринцев уничтожили, однако по сумме кубковых поединков именно "бьянконери" прошли дальше. В этих встречах не обошлось без везения, а вот Рому в чемпионате команда била очень уверенно – но при таком же уверенному футболе "Старая синьора" сгорела в Неаполе. Такие качели привели к пребыванию на четвертой позиции с отставанием от первой аж на восемь очков. Это уже очень серьезно, но у туринцев есть игра в запасе.

Несмотря на все проблемы, Ювентус остается грандом как по кадровому потенциалу, так и по уровню футбола. На групповом этапе ЛЧ подопечные Андреа Пирло дважды забили Барсе по три гола (однако в Турине все три Мората провел из офсайда), а в Италии "бьянконери" снимали скальпы с Милана, Интера (в Кубке), Ромы и Наполи (в Суперкубке ) – с Аталантой же и Лацио были ничьи. По статистическим же показателями Ювентус держится в топ-10 / топ-15 среди всех клубов из топовых лиг. При этом команда сохранила чемпионское свойство побеждать в равных матчах, хотя сейчас оно частенько дает сбой.

Словом, фаворит пары очевиден, но все решится на поле. Барселону вчера тоже считали фаворитом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Маркано – Артур, Куадрадо, Дибала, Бонуччи

Под вопросом: Мбай, Нану – Ремзи

Ориентировочные составы на матч Порту – Ювентус

Порту: Маркесин – Сарр, Пепе, Мбамба, Манафа – Корона, Оливейра, Урибе, Диаш – Марега, Тареми

Ювентус: Щенсны – Данило, де Лигт, Демираль, Алекс Сандро – Маккени, Бентанкур, Рабйо, Кьеза – Кулусевски, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Порту – очень неуступчивый коллектив, настроится под Ювентус необходимым образом. Туринцы же имеют определенные кадровые потери, да и вообще стабильностью не блистают. Все это оставляет хозяевам шансы на локальный успех. По крайней мере, не верится, что подопечные Андреа Пирло забьют много голов.

Впрочем, фаворитом поединка все равно остается Юве. Не только из-за своего сверхмощного состава, а и из-за невнятной формы "драконов" в последних матчах в Португалии. Осенью команда Сержиу Консейсау выглядела мощнее, хотя даже в матчах против грандов она держалась на морально-волевых – сейчас же "бьянконери" должны взять свое.