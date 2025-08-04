Порту и Атлетико провели товарищеский матч в рамках межсезонной подготовки. Обзор и результат матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Порту – Атлетико – 1:0

Гол: Фрохольдт, 45

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Подопечные Диего Симеоне уступили Порту со счетом 0:1 в контрольном матче. Встреча состоялась на фоне эмоциональной атмосферы – перед стартом игры обе команды почтили память Диогу Жоты. Также перед матчем Порту неожиданно объявил о трансфере Люка де Йонга в команду. В составе Атлетико дебютировали все шесть новичков, но не одновременно – в старте появились лишь Баэна и Руджери.

Главным героем "матрасников" стал Ян Облак, который уже в первые 17 минут совершил два спасения после ударов Борхи Сайнца и Пепе. Впрочем, даже он не смог удержать нули на табло – 19-летний новичок команды Виктор Фрохольдт на 45-й минуте мощным ударом правой пробил Облака. Самый яркий момент Атлетико в первой половине игры создал Хулиан Альварес – его удар приняла на себя перекладина.

После перерыва на поле вышли остальные дебютанты Атлетико – Ганцко, Пубиль, Кардосо и Альмада. Второй тайм получился более оживленным: мадридцы полностью изменили состав, а новички пытались проявить себя. Впрочем, целом команда Симеоне оставила много вопросов и в конце концов минимально уступила.

DIOGO JOTA PARA SEMPRE ? pic.twitter.com/6mkhyD2Z3m — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025

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