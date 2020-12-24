Порту переиграл Бенфику в поединке за Суперкубок Португалии-2020. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Суперкубок Португалии-2020

Порту – Бенфика – 2:0

Голы: С. Оливейра, 25, (пен.), Луис Диас, 90

Порту мог уже на 3 минуте выйти вперед, однако арбитр не назначил пенальти после просмотра VAR. Однако, номинальные хозяева таки заработали свой 11-метровый, который уверенно реализовал Сержиу Оливейра.

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Порту и во втором тайме создавал больше моментов, Бенфика отвечала опасными ударами Гримальдо со стандартов. В конце встречи Луис Диас забил второй гол "драконов", установив окончательный счет и принеся очередной трофей для Порту.

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