"Я очень рад, что мы смогли заключить это соглашение и привезти Луиса в Ливерпуль. Он выдающийся игрок, за которым мы очень долго следили. Мы считаем, что у него есть все необходимое, чтобы соответствовать нашему пути и адаптироваться к Премьер-Лиге, как физически, так и морально. Он игрок, стремящийся к успеху и знающий, что нужно бороться, чтобы получить то, что хочет. Он боец, несомненно. Он – командный игрок.

Ливерпуль подписал звездного вингера Порту

Мы знаем, что Порту — выдающийся клуб, который воспитывет игроков лучшим образом и обеспечивает блестящее футбольное образование. Это классный клуб, и я должен сказать, что они были жесткими в переговорах.

Мы также должны поблагодарить футбольную Ассоциацию Колумбии за то, что они помогли нам, дав время для завершения этого соглашения. У них важная игра во вторник, и я не хуже других знаю, насколько важна подготовка к матчам, поэтому мы очень благодарны им за то, что дали нам несколько часов на завершение трансфера, не влияя на их подготовку.

Я также должен выразить свою благодарность руководству за то, как им удалось действовать решительно завершить трансфер. Луис – игрок, который, как мы верим, сделает нас лучше сейчас и в будущем. Он тот игрок, которого мы действительно хотели, и они сделали это возможным, поэтому я очень счастлив", — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

По информации СМИ, Порту получит при своем винггере около 60 млн евро с учетом бонусов.