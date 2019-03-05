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Порту – Рома: предматчевая пресс-конференция Сержиу Консейсау

19:09 15 Читати українською
Порту – Рома: предматчевая пресс-конференция Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау / Соцсети

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

 

"Мы должны побеждать, но спешить не следует. Необходимо сыграть на хорошем уровне в обороне. У Ромы третья по силе атака в серии А. Сбалансированность будет ключевым фактором для достижения результата.

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Коллектив – это то, что имеет значение. Наша уверенность основывается на ежедневной работе, а не на отдельных игроках. Следует эффективно сыграть как в нападении, так и в обороне. Не стоит переусердствовать с воинственными призывами, все в наших руках", – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

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Напомним, первый поединок между Ромой и Порту закончился победой итальянцев со счетом 2:1. Ответный матч состоится завтра, 6 марта, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Порту Порту Сержиу Консейсау Сержиу Консейсау Порту - Рома
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