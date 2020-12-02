Украинец был лучшим на поле стадиона Драгау во вторник вечером, сообщает SofaScore.

Зинченко и Ярмоленко получили проходных соперников в третьем раунде Кубка Англии

Зинченко по итогам поединка получил оценку 8,1. Он опередил голкипера "драконов" Аугустина Марчесина (8,0), а также защитника Порту Шанселя Мбемба и своего одноклубника Фила Фодена (по 7,9). Средний бал "горожан" за противостояние с португальским грандом – 7,14.

К слову, в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 5 матчей во всех турнирах, четыре из которых – в рамках ЛЧ.

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