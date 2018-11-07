Порту – Локомотив – 4:1 – видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Порту не заметил московский Локомотив.

Порта не оставил шансов Локомотиву. Подопечные Семина фактически ничего не создали в течение матча, имели мало моментов. Порту дома тотально доминировал и смог забить уже на 2-й минуте. Удвоить свое преимущество португальцы смогли под занавес первого тайма.

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Во второй половине встречи Порту продолжал нависать на воротах Локомотива, однако на 59-й минуте Фарфан сумел забить гол из-за неудачных действия Касильяса. Хозяев это не испугало и они забили еще дважды до конца матча, разгромив российский клуб.

Лига чемпионов, группа D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голы: Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90+3 – Фарфан, 59