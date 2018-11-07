toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Порту – Локомотив – 4:1 – видео голов и обзор матча

09:57 21 Читати українською
Порту – Локомотив – 4:1 – видео голов и обзор матча
Порту – Локомотив / Фото ФК Порту

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Порту не заметил московский Локомотив.

Порта не оставил шансов Локомотиву. Подопечные Семина фактически ничего не создали в течение матча, имели мало моментов. Порту дома тотально доминировал и смог забить уже на 2-й минуте. Удвоить свое преимущество португальцы смогли под занавес первого тайма.

Лига чемпионов: Атлетико в родных стенах уверенно переиграл Боруссию Д, Порту разбил Локомотив

Во второй половине встречи Порту продолжал нависать на воротах Локомотива, однако на 59-й минуте Фарфан сумел забить гол из-за неудачных действия Касильяса. Хозяев это не испугало и они забили еще дважды до конца матча, разгромив российский клуб.

Лига чемпионов, группа D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голы: Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90+3 – Фарфан, 59

Лига чемпионов4 турЭстадио ду Драгау (Порта)

Порту - Локомотив Москва: Вторник 06 ноября 2018

Порту
Матч окончен
4 : 1
Локомотив Москва
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Порту Порту Лига чемпионов Порту - Локомотив Москва Локомотив Москва Локомотив Москва Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
49
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук