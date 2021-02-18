"То, как мы начали матч, сразу поставило нас в затруднительное положение. В Лиге чемпионов наказывают в тот же момент, когда ты теряешь концентрацию. Мы только почувствовали напряжение и сами себе усложнили жизнь.

Порту – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы забили на выезде, это придаст нам сил в ответном матче, который, несомненно, будет очень сложным. Безусловно, в ответном матче будет совсем другой Ювентус, ведь если мы хотим пройти дальше, нужно продемонстрировать нечто совсем другое", – цитирует Кьеза Football Italia.

Ответный матч между этими соперниками состоится 9 марта.

Ювентус сенсационно проиграл Порту – Пирло в шаге от фиаско в Лиге чемпионов