Порту – Ювентус: Кьеза объяснил причины неожиданного поражения туринцев в Лиге чемпионов
Полузащитник Ювентуса Федерико Кьеза не опускает руки после выездного поражения от Порту (1:2) в рамках 1/8 финала ЛЧ.
"То, как мы начали матч, сразу поставило нас в затруднительное положение. В Лиге чемпионов наказывают в тот же момент, когда ты теряешь концентрацию. Мы только почувствовали напряжение и сами себе усложнили жизнь.
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Мы забили на выезде, это придаст нам сил в ответном матче, который, несомненно, будет очень сложным. Безусловно, в ответном матче будет совсем другой Ювентус, ведь если мы хотим пройти дальше, нужно продемонстрировать нечто совсем другое", – цитирует Кьеза Football Italia.
Ответный матч между этими соперниками состоится 9 марта.
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