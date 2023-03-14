Порту принимает Интер во втором поединке 1/8 финала ЛЧ сезона 2022/23. Стартовые составы узнавайте в этой новости.

Дуэль 22 февраля между итальянской и португальской командами завершилась минимальной победой первых (1:0). Голом на последних мгновениях отличился Ромелу Лукаку. Сегодня бельгиец снова на замене в роли джокера.

Порту – Интер: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В Украине официальным транслятором самого престижного евротурнира является MEGOGO, где можно просмотреть матч. Футбол 24 уже традиционно проведет текстовый онлайн главных событий.

Стартовые составы команд

Порту: Кошта – Заиду, Маркано, Кардозу, Пепе – Галену, Груич, Урибе, Эустакио – Тареми, Эванилсон

Интер: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис – Джеко, Мартинес