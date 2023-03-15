Порту – Интер – видеообзор матча с тотальным нефартом "драконов"
Интер выстоял в выездном матче с Порту и увёз домой ничейный результат (0:0). Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
После минимальной домашней победы над Порту со счётом 1:0 у Интера была в Португалии лишь одна цель – удержать добытый результат. И команда Симоне Индзаги с этой задачей справилась, пусть и не без проблем.
Интер выстрадал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов – Порту откровенно не повезло
Вратарь "нерадзурри" Онана стал настоящим героем встречи. Несколько раз камерунский голкипер откровенно спасал всю команду. А когда и он уже был бессилен, ему помогали как полевые игроки, каркас ворот. В компенсированное ко второму тайму время игроки Порту дважды попадали в штангу, а Дюмфрис выбил мяч практически с линии ворот.