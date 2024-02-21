Порту в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Порту и лондонским Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Поединок прокомментирует Павел Посохов.

Порту – Арсенал: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Александре Зинченко не попал даже в заявку. Украинец продолжает страдать от проблем с икроножной мышцой. Наш земляк пропускает уже третью игру подряд.

Стартовые составы

Порту:

Арсенал:

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