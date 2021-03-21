Турция, Суперлига, 31-й тур

Антальяспор – Эрзурум – 3:1

Голы: Фреди, 54, Байракдар, 66, Балджи, 70 – Шаэшуэ, 39

Коньяспор – Аланьяспор – 1:0

Гол: Чикалеши, 13

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Середняк турецкого первенства Антальяспор на своем поле принимал одного из аутсайдеров турнира Эрзурум. Гости, в составе которых с первых минут вышел украинец Богдан Бутко, в конце первого тайма сумели выйти вперед – марокканский форвард Аатиф Шаэшуэ из пределов штрафной мощно пробил по воротам, голкипер мяч отбил, однако не смог его зафиксировать и лишь изменил траекторию полета сферы.

После перерыва хозяева взялись за дело и в течение 16 минут оформили хет-трик. Сначала французский защитник Эрзурума Лео Швеклен поскользнулся, принимая мяч, и подарил его ангольскому полузащитнику Фредди. Впоследствии партнеры вывели один на один с голкипером гостей Гокдениза Байракдара. А в завершение Буньямин Балджи включил "режим Месси" и из района одиннадцатиметровой отметки завершил разгром соперника. Наш легионер провел на поле весь матч и записал себе в пассив желтую карточку на 16-й минуте поединка.

В другом матче Коньяспор забил в ворота претендента на еврокубки – Аланьяспора – уже на 13-й минуте: Сокол Чикалеши точно пробил головой после подачи с углового. На 75-й минуте на поле появился Артем Кравец, который пытался держать в тонусе защиту соперника и заставлял их не думать о нападении. Как следствие, хозяева, в том числе и благодаря нашему легионеру, добыли сверхважные три очка и поднялись в середину турнирной таблицы Суперлиги.

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