Порту – Рома: анонс матча Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 Порту принимает Рому. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Порту – Рома

6 марта, 22:00. Порту, Драгау

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Во втором поединке игрового дня за путевку в четвертьфинал поборются Порту и Рома. Дубль 19-летнего Николо Дзаньоло в первом матче в Риме принес "волкам" минимальную победу, но гол Порту на Стадио Олимпико оставляет команде Сержиу Консейсау хорошие шансы на выход в 1/4 финала турнира.

Рома сама себе усложнила жизнь. Победа со счетом 2:0 делала команду Эйсебио Ди Франческо фаворитом противостояния перед поединком в Португалии, а минимальная разница в счете оставляет шансы команд на выход в следующую стадию примерно равными.

Рома – Порту – 2:1 – видео голов и обзор матча

Римляне подходят к одному из решающих матчей сезона далеко не в лучшем настроении, прервав победную серию. В минувшие выходные Рома была уничтожена Лацио в Дерби делла Капитале, чем снова поставила будущее Ди Франческо в команде под серьезный вопрос. До 4-й лигочемпионовской позиции – 3 очка.

Поединок против Порту имеет крайне важное значение для 49-летнего специалиста. По слухам, невыход "джалоросси" в следующую стадию Лиги чемпионов повлечет отставку тренера, а среди потенциальных преемников Ди Франческо уже называют экс-наставника Ромы Клаудио Раньери.

Роме точно не помогут травмированные Дженгиз Ундер и Хавьер Пасторе. Под определенным вопросом участие в поединке героя первого матча Николо Дзаньоло, который травмировался в дерби, а также Костаса Маноласа. Впрочем, оба все же прилетели в составе команды в Португалию и готовятся к игре.

У Сержиу Консейсау нет проблем с составом – абсолютно все исполнители здоровы и готовы к матчу. Восстановился даже Мусса Мареджа, который пропустил первую встречу в Риме из-за травмы. В активе 27-летнего малийца 5 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поэтому его возвращение – большой плюс для Порту.

Интересная ситуация сложилась с защитником Эдером Милитао. 21-летний бразилец, который близок к переходу в Реал, был отстранен от первой команды за поход в ночной клуб. С того момента Милитао не выходил на поле в трех подряд матчах. Однако, вероятно, Консейсау доверит место в составе одному из лидеров команды в важной дуэли с Ромой.

К слову, "драконы" также проиграли важный матч чемпионата – Бенфика нанесла поражение Порту и обошла команду Консейсау в турнирной таблице. Порта отстает от лидера чемпионата на 2 очка.

Ориентировочные составы

Порту: Касильяс, Милитао, Пепе, Перейра, Теллес, Фелипе, Эррера, Оливер; Корона, Браими, Мареджа

Рома: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини, Н'Зонзи, Дзаньоло, Джеко

Травмированные: Ундер, Пасторе (оба – Рома)

Под вопросом: Манолас, Дзаньоло (оба – Рома)

Дисквалифицированные: нет

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Рома в тяжелом матче выстоит и возьмет столь необходимую для себя ничью. Гол на выезде подарит "джалоросси" выход в четвертьфинал.

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