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Порту реанимировал чемпионат Португалии курьезным ляпом вратаря

10:38 64 Читати українською
Порту реанимировал чемпионат Португалии курьезным ляпом вратаря
Аугустин Марчесин / Фото ФК Порту

Футбол возвращается в Европу. На этот раз матчи возобновились в Португалии, где сразу случилась сенсация.

В рамках 25-го тура чемпионата Португалии Фамаликан принимал лидера турнира Порту.

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Голкипер гостей Аугустин Марчесин еще не оправился от вынужденного перерыва и сразу "привез" гол в свои ворота. В простой ситуации вратарь отдал пас сопернику, а тот уже удачно распорядился таким щедрым подарком.

К слову, Фамаликан победил именитого соперника (2:1).

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