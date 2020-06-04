Порту реанимировал чемпионат Португалии курьезным ляпом вратаря

Футбол возвращается в Европу. На этот раз матчи возобновились в Португалии, где сразу случилась сенсация.

В рамках 25-го тура чемпионата Португалии Фамаликан принимал лидера турнира Порту.

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Голкипер гостей Аугустин Марчесин еще не оправился от вынужденного перерыва и сразу "привез" гол в свои ворота. В простой ситуации вратарь отдал пас сопернику, а тот уже удачно распорядился таким щедрым подарком.

К слову, Фамаликан победил именитого соперника (2:1).

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