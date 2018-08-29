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Порта и Бенфика поспорят за подписание Маркизио

22:43 17 Читати українською
Порта и Бенфика поспорят за подписание Маркизио
Клаудио Маркизио / фото: ФК Ювентус

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Бывший полузащитник туринского Ювентуса Клаудио Маркизио вскоре станет игроком одного из португальских грандов, сообщает портал Goal.com.

Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубе

По информации источника, главными претендентами на итальянского футболиста являются Порту и Бенфика. При этом в борьбе за Маркизио преимуществом обладает именно клуб из Лиссабона, поскольку семья игрока выразила желание переехать в столицу Португалии.

Ранее сообщалось об интересе к 32-летнему хавбеку со стороны еще одной португальской команды – Спортинга и испанской Севилье.

Теги
Португалия Порту (Португалия) Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Бенфика Бенфика
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