Порта и Бенфика поспорят за подписание Маркизио

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Бывший полузащитник туринского Ювентуса Клаудио Маркизио вскоре станет игроком одного из португальских грандов, сообщает портал Goal.com.

Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубе

По информации источника, главными претендентами на итальянского футболиста являются Порту и Бенфика. При этом в борьбе за Маркизио преимуществом обладает именно клуб из Лиссабона, поскольку семья игрока выразила желание переехать в столицу Португалии.

Ранее сообщалось об интересе к 32-летнему хавбеку со стороны еще одной португальской команды – Спортинга и испанской Севилье.