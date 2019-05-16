Порошенко поздравил Шахтер с победой в Кубке Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил поздравления донецкого Шахтера после матча финала Кубка Украины против Ингульца (4:0).

"Искренне поздравляю украинского гранда, Шахтер, с завоеванием почетного трофея – Кубка Украины. Желаю всем успехов и новых побед. Верю в последующие победы, которые вы принесете Украине", – написал Порошенко в своем Twitter.

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Донецкий Шахтер выиграл Кубок Украины 13-й раз в своей истории и в четвертый раз подряд. По национальным титулами "горняки" догнали киевское Динамо.

Петр Порошенко будет находиться на посту президента Украины до 20 мая, после чего передаст полномочия победителю выборов 2019 года Владимиру Зеленскому.

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