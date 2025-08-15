Еврокубковые матчи на этой неделе не помогли Украине улучшить свое положение в таблице коэффициентов УЕФА.

Текущая еврокубковая неделя не принесла Украине существенного прогресса в таблице коэффициентов УЕФА. Наша страна сохранила 27-ю позицию в рейтинге, имея на счету 2,125 балла в сезоне 2025/26.

Динамо и Полесье потерпели поражения, а Шахтер ограничился ничьей, что позволило пополнить национальную копилку лишь на 0,125 балла. Этого оказалось недостаточно, чтобы подняться выше в общем зачете.

Согласно регламенту, итоговое место в таблице коэффициентов УЕФА после завершения сезона 2025/26 определит количество клубов, которые будут представлять Украину в еврокубках сезона 2026/27, а также этапы, с которых они начнут борьбу.

