ПСЖ, ослабленный отсутствием нескольких игроков, отправившихся на церемонию “Золотого мяча-2025” неожиданно потерпел поражение в матче 5-го тура Лиги 1 против Марселя.

Марсель вышел вперед уже на 5-й минуте благодаря атаке вторым темпом после подачи с углового. Веа выскочил из-за спины Хвичи, перехватил мяч и отпасовал его на Гринвуда. Мейсон сразу выполнил навес в направлении дальней стойки, где после рикошета сфера зависла над Маркиньосом и Агердом. Марокканский защитник выиграл воздушную дуэль и головой попал в ближнюю девятку – 1:0! Этот гол, в конце концов, остался единственным в матче. Украинец Илья Забарный провел сильный матч в составе парижан, но, это не помогло избежать поражения. Марсель минимально побеждает ПСЖ, который на церемонии "Золотого мяча-2025" получил звание лучшей команды года.

