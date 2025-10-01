Челси победил Бенфику в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов (1:0). Смотрите гол и обзор матча на "Футбол 24".

Матч проходил без большого количества моментов – Челси был ослаблен многочисленными травмами, а Бенфика не удосужилась создать серьезное давление на ворота хозяев.

Бенфика проиграла Челси – возвращение Моуринью на Стэмфорд Бридж, шанс Судакова, Трубин едва не привез и покалечил своего

Единственный гол был забит уже на 18-й минуте: Гарначо выполнил подачу вдоль ворот, а Риос, пытаясь прервать атаку, срезал мяч в собственные ворота. Анатолий Трубин совершил несколько неплохих сейвов, а Георгий Судаков имел шанс еще в начале встречи, но пробил неточно. В итоге это второе поражение Бенфики на старте основного этапа Лиги чемпионов.

Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять