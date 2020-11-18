Первая половина была за македонцами, которые обстреливали ворота Юрченко. Во второй половине Армения немного выровняла игру и вышла вперед на 55 минуте – Амбрацумян точным ударом в дальний угол принес победу хозяевам.

Лига наций: Соперник Украины отдал Армении первое место, Албания обыграла Беларусь и добыла путевку в дивизион B

Таким образом, Армения набрала 11 очков и заняла первое место в группе C2, а Северная Македония с 9 пунктами осталась второй. Напомним, что македонцы стали последним соперником сборной Украины на Евро-2020.