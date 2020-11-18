Поражение соперника сборной Украины в видеообзоре матча Армения – Северная Македония – 1:0
22:28 - Читати українською
Северная Македония минимально уступила в матче 6-го тура Лиги наций Армении. Смотрите видео гола и обзор матча Армения – Северная Македония.
завершено
Первая половина была за македонцами, которые обстреливали ворота Юрченко. Во второй половине Армения немного выровняла игру и вышла вперед на 55 минуте – Амбрацумян точным ударом в дальний угол принес победу хозяевам.
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Таким образом, Армения набрала 11 очков и заняла первое место в группе C2, а Северная Македония с 9 пунктами осталась второй. Напомним, что македонцы стали последним соперником сборной Украины на Евро-2020.
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