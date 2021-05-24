"Ткачи" выиграли первый тайм против немотивированного середняка. Экамби дважды забил с передач Депая, на что Ницца ответила лишь голом Дольберга.

Лилль стал чемпионом Франции, ПСЖ финишировал вторым, а Монако сыграет в квалификации Лиги чемпионов после драмы Лиона

Вторая половина превратилась для Лиона в катастрофу. Ницца оформила два быстрых гола, которые откровенно шокировали подопечных Гарсии. В параллельном матче Монако расписывал ничью, потому Лиону нужна была исключительно победа для выхода в Лигу чемпионов. Впрочем, "ткачи" не смогли вырвать хотя бы очко. Сразу после матча главный тренер Руди Гарсия объявил, что покидает клуб.