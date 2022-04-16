Поражение Коваленко и компании от чемпиона в видеообзоре матча Специя – Интер – 1:3
11:10 - Читати українською
Специя уступила Интеру в 33 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Марцело Брозович 31’
Лаутаро Мартинес 73’
Алексис Санчес 90+4’
31’ Марцело Брозович
73’ Лаутаро Мартинес
90+4’ Алексис Санчес
Чемпион Италии открыл счет на 31-й минуте. Брозович обыгрался в "воздушную" стенку из Д'Амброзио и мощно расстрелял ворота из пределов штрафной. Виктор Коваленко провел первый тайм и был заменен в перерыве.
Интер уверенно обыграл Специю – Коваленко отыграл один тайм, упустив роскошный шанс забить
На 73-й минуте Лаутаро удвоил преимущество Интера, несколько неуклюже замкнув кросс Перишича. Под занавес встречи команды обменялись голами Маджоре и Санчеса, однако на распределении очков это никак не отразилось – победа миланцев 3:1.
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