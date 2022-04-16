Специя уступила Интеру в 33 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпион Италии открыл счет на 31-й минуте. Брозович обыгрался в "воздушную" стенку из Д'Амброзио и мощно расстрелял ворота из пределов штрафной. Виктор Коваленко провел первый тайм и был заменен в перерыве.

Интер уверенно обыграл Специю – Коваленко отыграл один тайм, упустив роскошный шанс забить

На 73-й минуте Лаутаро удвоил преимущество Интера, несколько неуклюже замкнув кросс Перишича. Под занавес встречи команды обменялись голами Маджоре и Санчеса, однако на распределении очков это никак не отразилось – победа миланцев 3:1.