Брайтон не смог выстоять против Манчестер Юнайтед в 1/2 финала Кубка Англии. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

За последнюю путевку в финал Кубка Англии сражались Брайтон и Манчестер Юнайтед. В первом тайме команды действовали очень осторожно и не смогли открыть счет в матче. После перерыва игра была более оживленной, но своими шансами никто не воспользовался. В итоге судьба матча решалась в серии пенальти, где подопечные Тен Хага оказались хладнокровнее. При счете 6:6 Марч промахнулся с 11-метровой отметки, а Линделеф – нет. Таким образом, манкунианцы вырвали победу.

Манчестер Юнайтед прорвался в финал Кубка Англии – Де Дзерби вылетел из-за одной ошибки в серии пенальти

Манчестер Юнайтед сыграет в финале с Манчестер Сити. Поединок между командами состоится 3 июня на Уэмбли.