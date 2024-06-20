"Меня не очень удивил результат матча Словакии с Бельгией, потому что на таком турнире нет слабых команд. Каждая умеет обороняться и атаковать, умеет действовать во всех фазах, поэтому на уровне сборных сейчас очень трудно играть с любым соперником. Повторюсь, результат не удивил, но сделал ситуацию в нашей группе еще более запутанной.

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Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, которая хорошо играет в защите, как и Румыния. У них очень хорошие два центральных защитника – я как нападающий особенно на это смотрел.

Они очень хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира – Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют очень большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это очень сложный соперник, и я считаю, что с ними будет труднее, чем с румынами", – цитирует Довбика официальный сайт УЕФА.

Напомним, дуэль со Словакией Украина проведет в пятницу, 21 июня. Начало встречи в 16:00 по Киеву.

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