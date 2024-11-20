"В таких играх главное – результат. Мы его добыли. Какие могут быть вопросы? Сама же игра мне напоминала винегрет – все намешано, много сумбура. Возможно, мне многое не нравится, но я, как простой болельщик, в такое непростое время для нашей страны, жду результат, и он, слава Богу, есть.

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Тема Довбик сейчас мне вообще не нравится. Видно, что у него какие-то проблемы. Возможно, там у него с Ромой своя история или еще что-то. Я имею в виду римскую команду, а не Рому Яремчука.

Я хочу, чтобы нам в соперники в стыковых матчах за право выхода в элитный дивизион выпали венгры. Пора уже наказывать мадьяров", – сказал Милевский в комментарии Sport-Express.

Напомним, сборная Украины завоевала право бороться за выход в высший дивизион Лиги наций. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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