"Пора нам отдохнуть": Луис Энрике – о вылете сборной Испании от Италии в полуфинале Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями после проигранного итальянцам в серии пенальти полуфинала континентального первенства.
"Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки – считаю, мы заслужили "отлично". Думаю, что все сыграли замечательно. Претензий нет – только похвала. Пора им отдохнуть.
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Было бы лучше или хуже с игроками, которых у нас не было? Сложно сказать. В моей команде будут игроки, которые находятся на пике формы, так будет всегда.
Я бы хотел поехать на чемпионат мира с такой же сильной командой, но кто знает, что будет дальше. В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Поэтому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что были в числе лучших на этом турнире", – цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.
Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Италии сыграет с победителем пары Англия – Дания.
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