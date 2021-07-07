"Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки – считаю, мы заслужили "отлично". Думаю, что все сыграли замечательно. Претензий нет – только похвала. Пора им отдохнуть.

Италия – Испания – 1:1 (пенальти – 4:2) – видео голов и обзор матча

Было бы лучше или хуже с игроками, которых у нас не было? Сложно сказать. В моей команде будут игроки, которые находятся на пике формы, так будет всегда.

Я бы хотел поехать на чемпионат мира с такой же сильной командой, но кто знает, что будет дальше. В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Поэтому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что были в числе лучших на этом турнире", – цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Италии сыграет с победителем пары Англия – Дания.

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