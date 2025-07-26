Александрия обидно проиграла Партизану (0:2) почти завершив свое участие в еврокубках этого сезона. Обида поражения заключается в том, что именно украинская команда больше атаковала и имела не одну возможность отличиться, однако так и не смогла пробить Милоша Крунича. Стоит напомнить, что Александрия кардинально изменила состав по сравнению с прошлым сезоном, а также получила нового тренера.

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Хватало и скандалов вокруг матча. Партизан, известный дружественным отношением к россиянам, возмутился отказом игроков Александрии пожимать руки перед началом игры. А украинских болельщиков (оба матча из соображений безопасности проводят без поддержки гостей) обвинили в выкриках "Убей серба", чтобы подставить на матче еврокубка. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".