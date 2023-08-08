"Я надеюсь, мы наберем хорошую форму за счет матчей в чемпионате Украины. Будем стараться продемонстрировать хороший футбол в еврокубках.

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Если говорить об учебно-тренировочном процессе, то сейчас занятия трудные в физическом плане. У нас есть полное доверие к новому главному тренеру. Мы стараемся все выполнять, что от нас требуется", – сказал Батагов в интервью изданию Sport Arena.

Напомним, этим летом луганский клуб сменил тренера. Преемником возглавившего Шахтер Патрика ван Леувена стал сербский специалист Ненад Лалатович. В новом сезоне УПЛ Заря стартовала катастрофически, потерпев два поражения на старте новой кампании. Подопечные Лалатовича проиграли Руху (1:2) и Кривбассу (1:3).

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