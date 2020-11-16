"Для меня не может быть и речи об этой Суперлиге. Это мечта двух-трех руководителей, которые не заботятся о солидарности. Им нет дела ни до чего, кроме них самих. Они могли бы даже навредить собственным клубам, но, видимо, этого еще не осознают.

УЕФА сделал заявление о возможности проведения всех матчей Евро-2020 в Великобритании

Идея вообще не очень серьезная. Она возникла из-за ухода бывшего президента Барселоны (Жозепа Бартомеу), но я считаю, что это скорее популистская и политическая идея, чем реальная", – заявил Чеферин в комментарии Marca.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею создания Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки мегатурнира пока остаются неизвестными.

Золоті 90-ті: Ребров у Шахтарі, Динамо потерпає від короля Ліберії, Чанов здихався светра СРСР і ще 27 фото старої школи