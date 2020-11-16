"Популистская и политическая идея": Чеферин резко осудил создание европейской Суперлиги
Президент УЕФА Александер Чеферин считает абсурдными даже мысли о создании отдельной Суперлиги для европейских грандов.
"Для меня не может быть и речи об этой Суперлиге. Это мечта двух-трех руководителей, которые не заботятся о солидарности. Им нет дела ни до чего, кроме них самих. Они могли бы даже навредить собственным клубам, но, видимо, этого еще не осознают.
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Идея вообще не очень серьезная. Она возникла из-за ухода бывшего президента Барселоны (Жозепа Бартомеу), но я считаю, что это скорее популистская и политическая идея, чем реальная", – заявил Чеферин в комментарии Marca.
Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею создания Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки мегатурнира пока остаются неизвестными.
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