Футболист киевского Динамо и национальной сборной Украины признался, что дети попросили его общаться на украинском языке. Также игрок заявил, что объясняет им, происходящие в Украине события.

"Конечно, они скучают. Конечно, они хотят вернуться в Украину, хотят съездить в Чернигов к бабушке, дедушке, но нужно им объяснять, что сейчас творится у нас в стране и кто это творит.

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А то, что мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском, то это так. Сейчас со своими детьми я общаюсь исключительно на украинском языке. Камешек можно и в меня бросить. Почему я не делал этого раньше? Я не понимаю. Нужно было делать это раньше", – сказал Ярмоленко в интервью клубному YouTube-канала Динамо.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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