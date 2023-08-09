Украинский форвард Жироны Артем Довбик прокомментировал свои ожидания по поводу голов в сезоне 2023/24.

"Сколько планирую забить? Я не люблю загадывать наперед. Но чем больше, тем лучше. Я понимаю, что уровень чемпионата высокий.

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Ла Лига – топ-лига во всем мире, поэтому попытаюсь забить как можно больше", – рассказал украинец на пресс-конференции.

Артем Довбик перешел в Жирону из СК Днепр-1 за 7 миллионов евро. Украинец подписал контракт с испанским клубом до 2028 года. Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Артем стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.

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