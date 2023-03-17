"Попробуем выиграть эту гребенную Лигу чемпионов": наставник Мудрика озвучил амбициозный план
Главный тренер Челси Грэм Поттер на клубном мероприятии выступил перед болельщиками.
Наставник "синих" рассказал о своем плане на ближайшие дни. Перед болельщиками Челси Поттер объявил, что его цель – победа в Лиге чемпионов.
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"Мы попытаемся победить Эвертон, потом посмотрим жеребьевку, а затем попытаемся выиграть эту гребенную Лигу чемпионов", – объявил тренер Челси на клубном мероприятии.
Кроме лондонского клуба, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли Реал, Интер, Наполи, Милан, Манчестер Сити, Бавария и Бенфика. Жеребьевка четвертьфинальных матчей состоится 17 марта.
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