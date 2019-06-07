Попову, скорее всего, сломали ногу, – Петраков

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков рассказал о травме защитника Дениса Попова.

"Есть у нас одна негативная ситуация – это травма нашего ведущего защитника Дениса Попова. Некрасиво поступил футболист сборной Колумбии. Украдкой нанес серьезную травму нашему игроку.

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Сейчас поехали делать рентген, скорее всего, там перелом. Это не красит футбол, не красит игрока колумбийской сборной. То, что он сделал, – это очень подло", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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Напомним, юношеская сборная Украины благодаря голу Сикана минимально победила сверстников из Колумбии и вышла в полуфинал чемпионата мира-2019, где сыграет с Италией.