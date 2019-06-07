toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Попову, скорее всего, сломали ногу, – Петраков

22:06 18 Читати українською
Попову, скорее всего, сломали ногу, – Петраков
Денис Попов / Фото УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков рассказал о травме защитника Дениса Попова.

86’ Хоан Карбонеро
 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан
86’ Хоан Карбонеро

"Есть у нас одна негативная ситуация – это травма нашего ведущего защитника Дениса Попова. Некрасиво поступил футболист сборной Колумбии. Украдкой нанес серьезную травму нашему игроку.

Колумбия U-20 – Украина U-20: Попов получил травму и рискует пропустить полуфинал чемпионата мира

Сейчас поехали делать рентген, скорее всего, там перелом. Это не красит футбол, не красит игрока колумбийской сборной. То, что он сделал, – это очень подло", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

ЧМ-2019 U-20: Колумбия – Украина: тактическая победа Петракова, прекрасные фланги "сине-жёлтых" и крутость Сикана

Напомним, юношеская сборная Украины благодаря голу Сикана минимально победила сверстников из Колумбии и вышла в полуфинал чемпионата мира-2019, где сыграет с Италией.

blog_ava
Нидерланды – Англия – 3:1 – видео голов и обзор матча
00:24
2810
Теги
Чемпионат мира U-20 Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20 Колумбия U-20 - Украина U-20 Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
35
мин
Исландия
16:00
Албания
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук