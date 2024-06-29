Защитник Динамо Денис Попов поделился мыслями относительно Брайана Себальоса, который на днях присоединился к киевскому клубу.

"Впечатления от новичка – Брайана Себальоса? Неплохо с мячом действует. Но посмотрим на него в матче с Шахтером.

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По первому дню тяжело сказать, нужно в настоящем "бою" с хорошей командой проверить. В общем, если его пригласили в Динамо, то плохим футболистом он точно не может быть", – поделился Попов в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Себальос принадлежит бразильской Форталеге. Стороны подписали договор об аренде 23-летнего колумбийца до конца 2024 года – киевляне будут иметь первоочередное право выкупа Себальоса.

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