Попов зажигает в Италии – четвертый гол украинца в сезоне произвел фурор и спас ничью
Эмполи и Специя встретились в матче 4-го тура Серии B – на поле вышел и украинский нападающий Богдан Попов. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2025/26. Серия B, 4-й тур.
Эмполи – Специя – 1:1
Голы: Попов, 49 – Эспозито, 18, (пен.)
Богдан Попов в очередной раз вышел в основе Эмполи – украинец на днях подписал новый контракт с клубом. Однако старт для его команды получился неудачным: Эспозито на 18-й минуте ударом с пенальти вывел Специю вперед во встрече.
Игрок сборной Украины, который зажег на старте сезона в Италии, подписал новый контракт с клубом
Однако, старт второго тайма был куда приятнее – на 49-й минуте Попов сравнял счет в игре, забив после навеса Элии с левого фланга. В соцсетях Эмполи не скрывают своего восхищения украинцем: "Снова он, снова Попов!!!"
Однако, на этом интересные события в игре завершились. Богдана еще и заменили на 72-й минуте на Конате, а команды так и не смогли больше забить – ничья 1:1.
Таким образом, Эмполи набрал 4 очка и расположился на 9 позиции (расстояние от первого места составляет лишь 3 балла). Специя с 2 пунктами в зоне переходных матчей (16 строчка). Попов же с 4 голами сохранил звание лучшего бомбардира Серии B.
Украина проиграла Испании на турнире топ-сборных – Попов снова забил, вратарь Реала спасал, кипер Домчак выдал Ла Лигу