Эмполи и Специя встретились в матче 4-го тура Серии B – на поле вышел и украинский нападающий Богдан Попов. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26. Серия B, 4-й тур.

Эмполи – Специя – 1:1

Голы: Попов, 49 – Эспозито, 18, (пен.)

Богдан Попов в очередной раз вышел в основе Эмполи – украинец на днях подписал новый контракт с клубом. Однако старт для его команды получился неудачным: Эспозито на 18-й минуте ударом с пенальти вывел Специю вперед во встрече.

Игрок сборной Украины, который зажег на старте сезона в Италии, подписал новый контракт с клубом

Однако, старт второго тайма был куда приятнее – на 49-й минуте Попов сравнял счет в игре, забив после навеса Элии с левого фланга. В соцсетях Эмполи не скрывают своего восхищения украинцем: "Снова он, снова Попов!!!"

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!

ANCORA LUI!!!! ANCORA POPOV!!!!!

Elia mette dentro dalla sinistra, tocco di Popov che si infila alle spalle di Mascardi! 1-1! pic.twitter.com/4SC5DJ48sU — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 14, 2025

Однако, на этом интересные события в игре завершились. Богдана еще и заменили на 72-й минуте на Конате, а команды так и не смогли больше забить – ничья 1:1.

Таким образом, Эмполи набрал 4 очка и расположился на 9 позиции (расстояние от первого места составляет лишь 3 балла). Специя с 2 пунктами в зоне переходных матчей (16 строчка). Попов же с 4 голами сохранил звание лучшего бомбардира Серии B.

Украина проиграла Испании на турнире топ-сборных – Попов снова забил, вратарь Реала спасал, кипер Домчак выдал Ла Лигу