Дженоа переиграла Эмполи в 1/16 Кубка Италии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24.

Кубок Италии, 1/16 финала

Дженоа – Эмполи – 3:1

Голы: Френдруп, 15, Маркандалли, 56, Станчу, 83, – Сапорити, 12

Воспитанника Динамо уже сравнивают с Ибрагимовичем – итальянцы не узнали Довбика

Дженоа пробилась в следующий раунд Кубка Италии, обыграв Эмполи. Богдан Попов вышел в стартовом составе гостей. Нападающий нанес всего два удара по воротам соперника. Один мяч пролетел над перекладиной, другой – совсем в другую сторону. Попов выиграл два единоборства и совершил два выноса. На 59 минуте украинец ушел с поля. Единственный гол Эмполи был забит в начале матча.

Относительно Дженоа, то Руслан Малиновский остался в запасе и на поле не вышел. Победу "грифонам" обеспечили Френдруп, Маркандалли и Санчу, которые оформили по голу.

В следующем раунде Дженоа сыграет против Аталанты. Игра запланирована на третье декабря.

Фабрегас разгромил команду чемпиона мира, Лападула стал одновременно спасителем и антигероем: Кубок Италии