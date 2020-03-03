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Попов выделил главные проблемы Динамо в игре против Колоса

23:02 6 Читати українською
Попов выделил главные проблемы Динамо в игре против Колоса
Денис Попов / Сайт Динамо

Защитник Динамо Денис Попов подытожил выступление своей команды в матче 21 тура УПЛ против Колоса (2:0).

40’ Фран Соль
56’ Виктор Цыганков
 
Евгений Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Евгений Задоя
56’ Виктор Цыганков

"Результатом, возможно, и довольны, но над игрой еще надо работать. У нас была ротация состава, некоторые ребята еще недостаточно сыграны, еще не почувствовали игру в этом сезоне. Возможно, проблемы были именно в этом.

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Игра сначала складывалась напряженно. Понятно, что после красной карточки у соперника стало легче. Ну, тогда им не нужно было так фолить. Голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, ведь при 0:0 еще есть волнение", – рассказал Попов в комментарии Football Hub.

Победа позволила Динамо вернуться на вторую строчку УПЛ, однако луганская Заря еще имеет матч в запасе и может опередить киевлян.

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