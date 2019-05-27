Попов второй раз подряд стал лучшим игроком сборной Украины U-20 в матче чемпионата мира-2019

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов второй раз подряд признан лучшим игроком команды в поединке чемпионата мира.

Футбольный портал GoalPoint.pt вдруг признал Дениса Попова лучшим игроком в составе сборной Украины U-20 в матче чемпионата мира-2019.

Катар U-20 – Украина U-20 – 0:1 – видео гола и обзор матча

Воспитанник Динамо второй раз подряд забил победный мяч головой. На этот раз благодаря его мячу "желто-синие" обыграли Катар и набрали 6 очков в группе.

Также Попов выиграл 2 верховые дуэли из двух, сделал 7 точных передач из 14, 5 перехватов, 6 выносов и 2 выигранных единоборства из 3.

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