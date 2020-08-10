Попов вернулся в общую группу Динамо – киевляне потерпели новые потери

Денис Попов восстановился после травмы и уже тренируется без ограничений, сообщает официальный сайт Динамо.

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Также отмечается, что Вербич присутствовал на тренировке и уже сегодня, 10 августа, начнет беговую работу. Пока не тренируется в группе Виталий Миколенко, у которого микротравма, а также Артем Шабанов, который из-за повреждения уха носит повязку на голове.

Напомним, вчера, 9 августа, у двух игроков Динамо – Назария Русина и Романа Вантуха – был обнаружен коронавирус.

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