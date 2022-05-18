В ближайшее время станет известен характер травмы защитника Динамо.

Как известно, накануне защитник сборной Украины Денис Попов получил травму в товарищеском матче против Эмполи – игрок повредил ахиллово сухожилие.

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Сегодня, 18 мая, 23-летний футболист вместе с врачом национальной команды Виталием Килияном отправился в столицу Италии на обследование. Римская клиника "Вилла Стюарт", в которой и пройдет медосмотр, специализируется на спортивных травмах. После консультаций станет понятным характер повреждения и сроки восстановления футболиста.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет очередной спарринг – соперником станет хорватская Риека. Начало встречи в 19:00.

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