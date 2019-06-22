Попов: В матче с Нигерией U-20 казалось, что они все старше нас на несколько лет

Защитник юношеской сборной Украины Денис Попов вспомнил матч против Нигерии на групповом этапе чемпионата мира.

"Против Нигерии казалось, что там все старше нас года на 2-3. Еще и поставили нам такой глупый пенальти. Судьи перед чемпионатом объясняли правила, по их трактованию такая рука не должна была считаться нарушением.

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Но арбитр все равно указал на точку. Он поставил даже два пенальти, но у него все равно не получилось нас задушить", – передает слова Попова Tribuna.com.

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Напомним, на победном для себя юношеском чемпионате мира, сборная Украины не смогла победить только юношей из Нигерии. Матч групповой стадии закончился со счетом 1:1.