Повреждение защитника Динамо Дениса Попова может быть серьезнее, чем прогнозировалось.

"Попов уехал в Киев. У него, насколько я понимаю, есть подозрение, что нужно будет делать операцию. Должно быть хирургическое вмешательство. И как можно раньше надо сделать нужные обследования.

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Но велика вероятность того, что ему нужна операция", – сказал журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Денис поехал со сборной Украины на Евро-2020, но не выходил на поле, а затем неожиданно покинул лагерь команды Андрея Шевченко.

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