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Попов сделал татуировку в честь победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира

13:03 125 Читати українською
Попов сделал татуировку в честь победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира
Денис Попов / Getty images

Защитник киевского Динамо и сборной Украины U-20 Денис Попов похвастался новым тату.

Фото новой татуировки Попова опубликовала в своем аккаунте в Instagram тату-мастерица, которая и нанесла на ногу футболиста изображением Кубка мира. Под трофеем указаны место и дата его завоевания: Польша, Лодзь, 15.06.2019.

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Напомним, в финальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины со счетом 3:1 обыграла сборную Южной Кореи и впервые в истории выиграла мировое первенство.

Попов, забивший на турнире 3 гола, не смог помочь "сине-желтым" в решающем поединке из-за дисквалификации.

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Сборная Украины Сборная Украины U-20 Чемпионат мира U-20 Денис Попов Денис Попов Украина U-20 Украина U-20
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