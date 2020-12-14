Защитник Динамо Денис Попов не слишком долго восхищался дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Воспитанник киевского клуба удалил все совместные фотографии, и, как оказалось, не просто так.

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"Лучше ее спросите, куда исчезли подписки. Нет, сейчас мы уже не пара", – коротко ответил Попов в комментарии Yellow.

Добавим, что об отношениях защитника Динамо и Билодид стало известно еще летом. Пара считалась одной из самых звездных в украинском спорте, но их союз не продержался и четырех месяцев.

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