Попов разорвал отношения с Билодид – конец одной из самых звездных спортивных пар Украине
09:49 - Читати українською
Защитник Динамо Денис Попов не слишком долго восхищался дзюдоисткой Дарьей Билодид.
Воспитанник киевского клуба удалил все совместные фотографии, и, как оказалось, не просто так.
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"Лучше ее спросите, куда исчезли подписки. Нет, сейчас мы уже не пара", – коротко ответил Попов в комментарии Yellow.
Добавим, что об отношениях защитника Динамо и Билодид стало известно еще летом. Пара считалась одной из самых звездных в украинском спорте, но их союз не продержался и четырех месяцев.
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