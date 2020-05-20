Попов рассказал о давлении на игроков Динамо – защитник ответил болельщикам

Защитник Динамо Денис Попов обратился к фанатам киевского клуба.

"Давление в Динамо есть, оно ощутимо, но давят не только на меня, но и на всю команду. Причина одна – болельщиков можно понять. Они заждались, они хотят трофеев.

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Поверьте, мы тоже стараемся. Было бы глупо сказать, что мы не хотим. Мы стараемся, работаем, чтобы радовать нашего болельщика.

Да, они могут сказать свое мнение, но они должны понимать – мы не сидим, сложа руки. В данный момент нам важен результат любой ценой.

Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается. Я не боюсь ошибаться. Потому что нужно набить свои шишки, все с опытом приходит", – цитирует Попова Tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ 21-летний Денис провел 11 матчей, в которых отметился одним голом.

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