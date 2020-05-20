toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Попов рассказал о давлении на игроков Динамо – защитник ответил болельщикам

17:29 29 Читати українською
Попов рассказал о давлении на игроков Динамо – защитник ответил болельщикам
Денис Попов / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Денис Попов обратился к фанатам киевского клуба.

"Давление в Динамо есть, оно ощутимо, но давят не только на меня, но и на всю команду. Причина одна – болельщиков можно понять. Они заждались, они хотят трофеев.

Попов не смог назвать разницу в работе с Хацкевичем и Михайличенко

Поверьте, мы тоже стараемся. Было бы глупо сказать, что мы не хотим. Мы стараемся, работаем, чтобы радовать нашего болельщика.

Да, они могут сказать свое мнение, но они должны понимать – мы не сидим, сложа руки. В данный момент нам важен результат любой ценой.

Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается. Я не боюсь ошибаться. Потому что нужно набить свои шишки, все с опытом приходит", – цитирует Попова Tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ 21-летний Денис провел 11 матчей, в которых отметился одним голом.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
Беседин получил удар в лицо от пьяной компании (18+)
15:58
509
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Денис Попов Денис Попов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
35
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук