Защитник "бело-синих" Денис Попов никак не может оправиться после травмы.

Защитник Динамо Денис Попов не поедет с командой на второй тренировочный сбор в Швейцарию, сообщает Meta Ratings.

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22-летний защитник не успеет восстановиться после травмы и присоединиться к команде в начале нового сезона. Сейчас футболист проходит восстановление в Киеве и, вполне возможно, ему еще может понадобиться дополнительная медицинская консультация за рубежом.

Напомним, Попов во время Евро-2020 покинул расположение национальной сборной Украины из-за травмы икроножной мышцы. По возвращении в столицу Украины игрок перенес операцию по удалению миндалин.

К слову, первый сбор команды Мирчи Луческу в Швейцарии продлится до 7 июля. После этого игроки получат несколько дней отдыха и снова уедут в Швейцарию, где пробудут 10 дней – с 10 по 20 июля.

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